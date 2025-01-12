По производственным показателям Boeing в 2024 году намного отстала от Airbus

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году, согласно прогнозам Flight Plan, которые будут опубликованы на следующей неделе, компания Boeing (США) произвела только 340 самолетов, в то время как европейская Airbus выпустила 766 воздушных судов.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пассажирский самолет Boeing 747-8

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг планирует увеличить поставки самого продаваемого самолета 737 Max в 2025 году.

Однако эксперты сомневаются, что в наступившем году компания сможет решить накопившиеся проблемы и ускорить производство.

2024 год выдался сложным для компании. 5 января 2024 года в самолете Alaska Airlines 737 Max оторвалась дверная заглушка на высоте более 5000 м. Самолет вернулся в Портленд (США). На обратном пути пассажирам пришлось надеть кислородные маски.

В итоге к компании возникло много вопросов по поводу того, как самолет был допущен к эксплуатации без критически важных элементов. Инцидент обошелся без жертв, но стал предвестником тяжелого года для Boeing. Компания столкнулась с федеральными расследованиями, жалобами, обвинениями в некачественной работе, проверками безопасности, расследованиями в конгрессе, кадровыми перестановками и почти двухмесячной забастовкой рабочих.

Год завершился крушением в корейском городе Муан самолета Boeing 737-800, в результате которого погибли все 181 человек на борту.

Все это привело к остановке производства и серьезным финансовым потерям.

Уточнения

Инцидент (лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.





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