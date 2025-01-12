Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные свойства пресноводной рыбы на вашем столе
Цвета, которые портят атмосферу: в эти оттенки лучше не стоит красить стены
Более 237 тысяч туристов посетили Шерегеш в новогодние праздники
Стерилизованная кошка продолжает вести себя, как до операции: норма или тревожный сигнал
Домашние яйца под микроскопом: чем они отличаются
Опасности для легковушек на трассе рядом с грузовиками
Какой десерт считают лучшим для здоровья
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород

По производственным показателям Boeing в 2024 году намного отстала от Airbus

1:47
Экономика

В 2024 году, согласно прогнозам Flight Plan, которые будут опубликованы на следующей неделе, компания Boeing (США) произвела только 340 самолетов, в то время как европейская Airbus выпустила 766 воздушных судов.

Пассажирский самолет Boeing 747-8
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пассажирский самолет Boeing 747-8

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг планирует увеличить поставки самого продаваемого самолета 737 Max в 2025 году.

Однако эксперты сомневаются, что в наступившем году компания сможет решить накопившиеся проблемы и ускорить производство.

2024 год выдался сложным для компании. 5 января 2024 года в самолете Alaska Airlines 737 Max оторвалась дверная заглушка на высоте более 5000 м. Самолет вернулся в Портленд (США). На обратном пути пассажирам пришлось надеть кислородные маски.

В итоге к компании возникло много вопросов по поводу того, как самолет был допущен к эксплуатации без критически важных элементов. Инцидент обошелся без жертв, но стал предвестником тяжелого года для Boeing. Компания столкнулась с федеральными расследованиями, жалобами, обвинениями в некачественной работе, проверками безопасности, расследованиями в конгрессе, кадровыми перестановками и почти двухмесячной забастовкой рабочих.

Год завершился крушением в корейском городе Муан самолета Boeing 737-800, в результате которого погибли все 181 человек на борту.

Все это привело к остановке производства и серьезным финансовым потерям.

Уточнения

Инцидент (лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут
Недвижимость
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут Аудио 
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты
Еда и рецепты
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты Аудио 
Валерия рассказала о новом этапе жизни с Иосифом Пригожиным
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о новом этапе жизни с Иосифом Пригожиным Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород
Как сжечь жир на прогулке: виды ходьбы для похудения
Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания
Как стрижка или окрашивание волос помогают начать новую жизнь?
Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага
Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой
Как использовать апельсиновую корку для защиты растений от вредителей?
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах
Ленивая пицца: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.