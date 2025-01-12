В 2024 году, согласно прогнозам Flight Plan, которые будут опубликованы на следующей неделе, компания Boeing (США) произвела только 340 самолетов, в то время как европейская Airbus выпустила 766 воздушных судов.
Генеральный директор Boeing Келли Ортберг планирует увеличить поставки самого продаваемого самолета 737 Max в 2025 году.
Однако эксперты сомневаются, что в наступившем году компания сможет решить накопившиеся проблемы и ускорить производство.
2024 год выдался сложным для компании. 5 января 2024 года в самолете Alaska Airlines 737 Max оторвалась дверная заглушка на высоте более 5000 м. Самолет вернулся в Портленд (США). На обратном пути пассажирам пришлось надеть кислородные маски.
В итоге к компании возникло много вопросов по поводу того, как самолет был допущен к эксплуатации без критически важных элементов. Инцидент обошелся без жертв, но стал предвестником тяжелого года для Boeing. Компания столкнулась с федеральными расследованиями, жалобами, обвинениями в некачественной работе, проверками безопасности, расследованиями в конгрессе, кадровыми перестановками и почти двухмесячной забастовкой рабочих.
Год завершился крушением в корейском городе Муан самолета Boeing 737-800, в результате которого погибли все 181 человек на борту.
Все это привело к остановке производства и серьезным финансовым потерям.
Инцидент (лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.