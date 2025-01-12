Почему российские продукты становятся трендом в Китае

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Китае наблюдается значительный рост интереса к российским товарам.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китай

В стране открываются новые торговые точки, предлагающие русские продукты, сообщает planet-today.ru со ссылкой на издание South China Morning Post.

В этих магазинах можно приобрести колбасы, шоколад, мороженое, карамель, орехи и другие продукты питания. Торговые точки оформлены с учетом русской культуры: вывески на кириллице, матрешки и даже музыка — такие хиты, как "Катюша" и "Калинка".

Китайцы активно интересуются русской кухней и покупают разнообразные продукты. Турагенты объясняют это тем, что продукты в России, как правило, более натуральные, чем в других странах, включая Китай.

Однако Китай известен своим опытом в создании подделок. Поэтому во многих новых магазинах можно встретить товары местных производителей, которые упакованы с русскими надписями — иногда с ошибками: знание русского языка в Китае пока еще не на таком высоком уровне.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо, в экономике — направление преимущественного движения показателей.



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