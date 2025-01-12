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Почему Венгрия не стремится переходить на евро — мнение эксперта

1:49
Экономика

Филип Пилкингтон, старший научный сотрудник Исследовательского института министерства иностранных дел Венгрии, прокомментировал этот вопрос:

Будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Будапешт

"Венгрия никогда не желала присоединения к еврозоне. Иначе Брюссель готов использовать единую валюту для "нападения" на правительства, которые не нравятся. Важнее сохранение конкурентоспособности страны и сильного рынка труда, потому что это открывает возможности для венгров".

Эксперт привел пример Греции, где введение евро вызвало экономический кризис и сделало страну едва сводящей концы с концами, сообщает венгерское издание VG.

"Евро позволил грекам временно получить неограниченные возможности — жить на широкую ногу, получая огромные займы, ссуды. Когда срок действия долга истек, экономика рухнула, и Греция потеряла финансовый суверенитет", — заключил Пилкингтон.

Какие еще страны ЕС не готовы расставаться с национальными валютами? Ниже дан список:

  • Болгария — болгарский лев,
  • Чехия — чешская крона,
  • Дания — датская крона,
  • Польша — польский злотый,
  • Румыния — румынский лей,
  • Швеция — шведская крона,
  • Швейцария — швейцарский франк.

После присоединения к еврозоне государство фактически лишается финансового суверенитета, то есть утрачивает контроль над своей финансовой системой. Эту функцию берет на себя Европейский центральный банк.

Страны еврозоны не могут самостоятельно выпускать денежные знаки в обращение и регулировать процентные ставки, чтобы влиять на инфляцию и состояние экономики. Это ключевая причина, которая заставляет задуматься о возможных рисках, связанных со вступлением в еврозону.

Уточнения

Суверените́т — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти, совокупность верховных прав, принадлежащих государству или его главе.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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