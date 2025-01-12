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Фондовая биржа Эфиопии вновь открывает свои двери для инвесторов после 49 лет простоя

1:24
Экономика

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о запуске новой фондовой биржи в стране, что стало первым подобным событием с момента закрытия предыдущей площадки в 1974 году.

Фондовая биржа
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фондовая биржа

В его речи говорится, что работа Эфиопской фондовой биржи (ESX) станет важным двигателем для финансовой системы страны и поможет в ее экономическом развитии. Биржа предложит платформу как для эфиопских, так и для международных инвесторов, предоставляя разнообразные финансовые продукты и услуги для компаний, государственных учреждений и организаций.

Абий Ахмед также призвал иностранные компании рассмотреть возможность инвестирования в Эфиопию, подчеркивая, что это экономика с высоким потенциалом и динамичным развитием. Напомним, что ранее правительство Эфиопии открыло розничный рынок для иностранных инвесторов.

По данным Всемирного банка, Эфиопия с населением примерно 126,5 миллионов человек занимает второе место по численности населения в Африке после Нигерии и является одной из самых быстрорастущих экономик в регионе.

Напомним, что предыдущая фондовая биржа в Эфиопии прекратила свою деятельность в 1974 году после свержения императора Хайле Селассие.

Уточнения

Фо́ндовая би́ржа — финансовый институт и юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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