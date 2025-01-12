Фондовая биржа Эфиопии вновь открывает свои двери для инвесторов после 49 лет простоя

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о запуске новой фондовой биржи в стране, что стало первым подобным событием с момента закрытия предыдущей площадки в 1974 году.
В его речи говорится, что работа Эфиопской фондовой биржи (ESX) станет важным двигателем для финансовой системы страны и поможет в ее экономическом развитии. Биржа предложит платформу как для эфиопских, так и для международных инвесторов, предоставляя разнообразные финансовые продукты и услуги для компаний, государственных учреждений и организаций.
Абий Ахмед также призвал иностранные компании рассмотреть возможность инвестирования в Эфиопию, подчеркивая, что это экономика с высоким потенциалом и динамичным развитием. Напомним, что ранее правительство Эфиопии открыло розничный рынок для иностранных инвесторов.
По данным Всемирного банка, Эфиопия с населением примерно 126,5 миллионов человек занимает второе место по численности населения в Африке после Нигерии и является одной из самых быстрорастущих экономик в регионе.
Напомним, что предыдущая фондовая биржа в Эфиопии прекратила свою деятельность в 1974 году после свержения императора Хайле Селассие.
Фо́ндовая би́ржа — финансовый институт и юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.