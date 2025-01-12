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В Германии выросло число банкротств за 2024 год

1:12
Экономика

Число зарегистрированных банкротств в Германии увеличилось по сравнению с прошлым годом, сообщает федеральное статистическое управление страны.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Согласно предварительным сведениям, в декабре 2024 года было подано на 13,8 процента больше уведомлений о несостоятельности по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. За весь год рост составил 16,8 процента относительно 2023 года, передает венгерское издание VG.

К подаче заявлений о банкротстве предприятия были вынуждены обратиться по следующим причинам:

  •  высокие энергозатраты,
  • значительная бюрократия,
  • политическая неопределенность,
  • потребительская нерешительность в расходах на товары.

Эксперты прогнозируют, что количество неплатежеспособных компаний будет расти независимо от того, кто возглавит новое правительство Германии.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей VW Group в прошлом году составили 383 100 автомобилей, по сравнению с рекордными годом ранее 771 100.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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