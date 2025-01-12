В Херсонской области создали 420 рабочих мест благодаря инвестпроектам

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Благодаря реализации инвестиционных проектов в Херсонской области было создано 420 новых рабочих мест.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис

Как сообщили в региональном Министерстве экономического развития, в ближайшем будущем планируется открыть еще как минимум 263 рабочих места, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что в Херсонской области было подписано 18 соглашений с участниками свободной экономической зоны. Общая сумма заявленных инвестиций составила 192,6 миллиона рублей.

Свободная экономическая зона в Донбассе и Новороссии была учреждена 24 июня 2023 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.

Эта зона предполагает особый режим ведения бизнеса и другой деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам, специальные правила в области землепользования и градостроительства, а также другие меры поддержки бизнеса.

Действие свободной экономической зоны установлено до 31 января 2050 года, однако этот период может быть продлен или завершен досрочно.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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