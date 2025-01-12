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Экономисты представили четыре сценария для экономики России в 2025 году

1:53
Экономика

В 2025 году Россию ожидает замедление экономического роста.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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После роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 4% в 2024 году, экономисты прогнозируют рост всего на 2-2,5% в новом году.

Это вполне оптимистичный сценарий, поскольку сохранение роста поможет устранить "перегрев" экономики, который вызывал ускорение инфляции в прошлом году, пишет "Взгляд".

Тем не менее, эксперты рассматривают несколько возможных вариантов развития российской экономики в 2025 году.

Первый и основной сценарий — это "мягкая посадка" экономики с минимальным ростом и снижением инфляции. Этот вариант соответствует базовому сценарию Центрального банка, однако с более высокими ожиданиями по инфляции, как отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам".

Второй сценарий — "отсутствие посадки". Это проинфляционный сценарий, при котором рост ВВП замедляется до 2% или выше, но инфляция не снижается. Такой сценарий возможен, если бюджетная политика продолжит поддерживать спрос, который останется малочувствительным к повышению ключевой ставки, разъясняет Беленькая.

Третий сценарий предсказывает рецессию, когда экономика уходит в минус хотя бы на два квартала подряд. В этом случае страна столкнется с ростом невыплат, дефолтами и банкротствами, добавляет экономист.

Наконец, четвертый сценарий — стагфляция. Это ситуация, когда экономика демонстрирует слабый рост или спад при высокой инфляции. Примерами стагфляции могут служить кризисы 1990-х годов в России и 70-х годов в США.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт — отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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