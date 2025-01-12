Топ-10 прибыльных акций России в 2024 году — кто возглавил рейтинг

Экономисты определили самые прибыльные акции в России за 2024 год, исходя не только из изменения рыночной цены, но и от дивидендной доходности.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст", отметил, что региональные энергосбытовые компании часто занимают высокие позиции в рейтингах благодаря своей низкой ликвидности и высокой волатильности. Он пояснил, что каждая сделка может существенно изменить их капитализацию — увеличение может достигать почти 100%, однако затем цена может так же резко упасть, сообщает РБК.

В число компаний с наибольшим ростом стоимости акций вошли такие участники, как

"ЭсЭФАй",

Ашинский метзавод,

ЛЭСК,

"Лента",

банк "Санкт-Петербург",

"Аэрофлот",

СПБ Биржа,

"Ставропольэнергосбыт",

"Яндекс" ,

"Варьеганнефтегаз".

Средняя доходность акций из топ-10 по увеличению стоимости составила 78%, варьируясь от 49% до 155%. В то же время, индекс Мосбиржи за 2024 год показал падение примерно на 7%.

Наиболее высокие дивидендные доходности среди российских компаний в прошлом году продемонстрировали Ашинский метзавод, ЛЭСК, "ЭсЭФАй", "Хедхантер", "Россети Урал", банк "Санкт-Петербург", компании "Мать и дитя", "Сургутнефтегаз", "Северсталь" и банк "Уралсиб".

Уточнения

А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.





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