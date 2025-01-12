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Тарифы на электроэнергию в России — почему в Иркутской области дешевле, а на Чукотке в разы дороже

1:36
Экономика

В Иркутской области стоимость электроэнергии составляет 1,58 рубля за киловатт-час для городских жителей и 1,106 рубля для сельского населения.

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

Это обусловлено наличием каскада гидроэлектростанций, которые эффективно вырабатывают электроэнергию. Низкие тарифы действуют только для жителей, тогда как для предприятий цена может быть на 1,5-2 раза выше, сообщает "Российская газета".

К регионам с низкими тарифами также относятся Республика Дагестан и Республика Хакасия. В Дагестане находится Сулакская ГЭС, а в Хакасии — Саяно-Шушенская ГЭС и угольные электростанции.

В Чукотском автономном округе зафиксированы самые высокие тарифы — 11,08 рублей за киловатт-час во всех населенных пунктах. Высокие цены также наблюдаются в Магаданской области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия). Эти регионы изолированы от единой энергетической системы и имеют низкий уровень газификации. Сахалинская область также сталкивается с высокими тарифами на электроэнергию. Часть региона расположена на островах, что затрудняет обмен энергией с соседними территориями.

Основными причинами дорогого электричества являются сложная инфраструктура, высокая стоимость доставки топлива, использование менее экономичных источников энергии и низкая плотность населения.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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