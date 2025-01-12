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На рынке труда России спрос на сотрудников с высшим образованием увеличился на 19%

1:45
Экономика

Анализ изменений в спросе на сотрудников с разным уровнем образования в 2024 году, проведенный аналитиками "Авито Работы", подчеркивает существенные тенденции на российском рынке труда.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Увеличение спроса на специалистов с высшим образованием на 19% и со средним специальным на 9% указывает на рост нужд работодателей и потенциальных изменений в экономической ситуации страны.

Вакансии, требующие высшее образование, стали более распространенными в различных отраслях. Особенно примечателен рост вакансий для консультантов, техников и менеджеров по персоналу: в этих категориях прирост составляет 164%, 106% и 94%, соответственно. Также сохраняется спрос на стоматологов, зарплата которых в среднем достигает 214773 рублей в месяц.

С другой стороны, специалисты со средним специальным образованием также отмечают позитивные изменения. Особенно заметен рост в таких профессиях, как штукатуры, штамповщики и монолитчики, с приростами в 232%, 179% и 169%. Это может свидетельствовать о восстановлении строительной отрасли или увеличении объемов выполняемых работ, требующих данных специальностей.

Наиболее высокие зарплаты для специалистов со средним специальным образованием могут рассчитывать бурильщики, что является показателем важности этой профессии в текущих экономических условиях: средняя предлагаемая зарплата составляет 160893 рубля в месяц.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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