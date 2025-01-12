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Как французский городок получил наследство в 10 млн евро

1:14
Экономика

На протяжении всей своей долгой жизни Роже Тибервиль ни разу не посетил этот городок, название которого созвучно его фамилии.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

Он родился в семье владельцев виноградников, унаследовал от родителей недвижимость в Париже (Франция) и работал метеорологом. Известно, что Тибервиль скончался в августе прошлого года в возрасте 91 года, не оставив наследников.

Недавно мэру небольшого города (с населением 1773 человека) поступил телефонный звонок. Тибервиль завещал городу Тибервиль (Франция) большую часть своего состояния, составляющего 10 миллионов евро, сообщает The Guardian. 

Ги Пэрис, мэр Тибервиля, отметил, что местные жители и чиновники, удивлены такой новостью. Но в большей степени рады неожиданной прибыли, которая в пять раз превышает годовой бюджет муниципалитета.

"Это невероятная сумма, — заявил Пэрис местной радиостанции France Bleu. — Пока мы не знаем, как ею распорядимся. Однако точно знаем, что будем обращаться с этим наследием так же, как всегда управляли нашим муниципальным бюджетом — с благоразумием и осторожностью".

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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