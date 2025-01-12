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В США посетители ресторанов отказываются оставлять чаевые

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Экономика

 В конце прошлого года в американских ресторанах с полным спектром услуг средний размер чаевых составлял 19,3 процента.

Ресторан
Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

Сегодня некоторые посетители начали отказываться от выплат чаевых, а рестораны сталкиваются с растущими затратами на сырье, что приводит к разочарованию гостей из-за стремительного роста цен.

Ресторанный бизнес в США переживает трудные времена, а зарплата работников оказывается под угрозой, сообщает венгерское издание VG.

Правозащитные организации инициировали кампанию в нескольких штатах за повышение зарплат официантов и отмену системы чаевых.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе (США) отели стали временным убежищем для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Уточнения

Чаевые — сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — «на чай».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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