В США посетители ресторанов отказываются оставлять чаевые

В конце прошлого года в американских ресторанах с полным спектром услуг средний размер чаевых составлял 19,3 процента.
Сегодня некоторые посетители начали отказываться от выплат чаевых, а рестораны сталкиваются с растущими затратами на сырье, что приводит к разочарованию гостей из-за стремительного роста цен.
Ресторанный бизнес в США переживает трудные времена, а зарплата работников оказывается под угрозой, сообщает венгерское издание VG.
Правозащитные организации инициировали кампанию в нескольких штатах за повышение зарплат официантов и отмену системы чаевых.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе (США) отели стали временным убежищем для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.
Чаевые — сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — «на чай».
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.