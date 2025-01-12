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Аграрии ЛНР закупили сельхозтехнику в рамках программы льготного лизинга

0:45
Экономика

Аграрии Луганской Народной Республики в прошлом году приобрели 415 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

Распыление пестицидов весной
Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Распыление пестицидов весной

Об этом сообщает "КП" со ссылкой на заявление региональное Министерство сельского хозяйства.

Согласно данным властей, среди новинок появились 62 трактора, 36 зерноуборочных комбайнов и 317 единиц прицепного оборудования.

Из общего числа техники 108 единиц были приобретены в рамках программы льготного лизинга от компании "Росагролизинг", а общая сумма затрат превысила 700 миллионов рублей.

Работа в этом направлении будет продолжена и в текущем году.

Уточнения

Ли́зинг — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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