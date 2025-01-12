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У Великобритании остался недельный запас газа

1:15
Экономика

Компания Centrica сообщила, что у Великобритании "запасов газа хватит лишь на неделю".

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Владелец British Gas отметил, что запасы газа в британских хранилищах снизились до "угрожающе низкого уровня" из-за резкого увеличения потребления газа в связи с холодами, охватившими страну, сообщает Reuters.

В настоящее время запасы в хранилищах на 26% меньше, чем в январе прошлого года, и заполнены лишь на половину. Газовые хранилища опустошились после сильного похолодания — до -18 градусов.

Исполнительный директор Centrica, Крис О'Ши, выразил тревогу по поводу низкого уровня запасов газа. Он отметил:

"Мы отстаем от других стран Европы по количеству хранилищ в нашей энергетической системе и сейчас ощущаем последствия этого".

Газохранилище Rough, расположенное у восточного побережья Англии и принадлежащее компании, является ключевым объектом, вмещающим около половины газовых запасов страны. С начала ноября из этого хранилища было откачано почти 420 миллионов кубометров газа, что достаточно для отопления трех миллионов домов в течение дня.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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