Херсонская область устанавливает минимальные объёмы инвестиций для получения земли

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Херсонской области вступил в силу закон, который определяет четкие критерии для инвесторов, желающих получить земельные участки для реализации крупных проектов без проведения торгов.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Сальдо

Об этом сообщает "Таврия" со ссылкой на заявление главы региона Владимира Сальдо.

Теперь инвесторы должны учитывать минимальные объемы вложений в зависимости от сектора деятельности. Для получения земли компании должны инвестировать следующие суммы:

Сельское хозяйство — от 20 миллионов рублей;

Придорожная инфраструктура — от 50 миллионов рублей;

ЖКХ — от 50 миллионов рублей;

Промышленность — от 50 миллионов рублей;

Курорты и туризм — от 70 миллионов рублей;

Транспорт и логистика — от 100 миллионов рублей;

Индивидуальное жилищное строительство (коттеджные поселки) — от 100 миллионов рублей;

Утилизация отходов — не менее 200 миллионов рублей;

Многоквартирное строительство — от 400 миллионов рублей.

Кроме того, закон требует от инвесторов эффективного использования земельных участков и ответственного ведения бизнеса.

Одной из главных задач нового закона является обеспечение жильем ветеранов, детей-сирот и граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в переселении из аварийного жилья.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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