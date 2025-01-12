Херсонская область устанавливает минимальные объёмы инвестиций для получения земли

В Херсонской области вступил в силу закон, который определяет четкие критерии для инвесторов, желающих получить земельные участки для реализации крупных проектов без проведения торгов.
Об этом сообщает "Таврия" со ссылкой на заявление главы региона Владимира Сальдо.
Теперь инвесторы должны учитывать минимальные объемы вложений в зависимости от сектора деятельности. Для получения земли компании должны инвестировать следующие суммы:
Кроме того, закон требует от инвесторов эффективного использования земельных участков и ответственного ведения бизнеса.
Одной из главных задач нового закона является обеспечение жильем ветеранов, детей-сирот и граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в переселении из аварийного жилья.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
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