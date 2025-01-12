Молдавия потратила 15 млн евро на электроэнергию после прекращения поставок газа

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2025 года Молдавия потратила более 15 миллионов евро на закупку электроэнергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Эта сумма была израсходована за первые 10 дней без поставок российского газа. Закупка осуществлялась на основе двусторонних соглашений и через торговую биржу OPCOM в Румынии, как сообщает компания.

Напомним, что "Газпром" остановил поставки газа в Молдавию с 08:00 по московскому времени 1 января. Это решение было принято в связи с тем, что Кишинев регулярно не выполнял свои обязательства по контракту и отказался погасить задолженность за уже поставленное топливо, которая составляет 709 миллионов долларов.

После того как Украина отказалась продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию, поставки в Приднестровье также были прекращены.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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