Американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налогов

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году американские компании, которые продолжили свою деятельность в России, заплатили более 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Эти данные были опубликованы иностранными СМИ. По информации издания, в Российской Федерации продолжают работать 123 крупных американских компании.

"Бывший высокопоставленный американский дипломат охарактеризовал это как "позор“", — сообщает Newsweek.

По данным Минфина США, в октябре 2024 года Россия увеличила свои инвестиции в американский госдолг, и теперь их объем составляет 28 миллионов долларов.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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