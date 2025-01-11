В 2023 году американские компании, которые продолжили свою деятельность в России, заплатили более 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль.
Эти данные были опубликованы иностранными СМИ. По информации издания, в Российской Федерации продолжают работать 123 крупных американских компании.
"Бывший высокопоставленный американский дипломат охарактеризовал это как "позор“", — сообщает Newsweek.
По данным Минфина США, в октябре 2024 года Россия увеличила свои инвестиции в американский госдолг, и теперь их объем составляет 28 миллионов долларов.
Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.