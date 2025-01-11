Россия запускает масштабные проекты по безопасному угольному производству в ДНР и ЛНР

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России планируется выделение средств для улучшения гидрогеологической и экологической ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках.

Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ В шахте

Эти меры направлены на повышение безопасности угольных шахт и снижение экологических рисков в новых регионах страны, о чем сообщает Газета.Ru со ссылкой заявление правительства.

Согласно информации, из государственного бюджета на проекты, связанные с защитой водных ресурсов и охраной природы, будет выделено свыше 15 миллиардов рублей.

Данная инициатива будет реализована в период с 2025 по 2027 годы по указанию президента Владимира Путина.

Основное внимание будет сосредоточено на разработке проектной документации и выполнении работ по строительству и реконструкции водоотливных систем на угольных предприятиях региона.

Кроме того, предусмотрены меры по ликвидации последствий горных работ и прогнозированию изменений гидрогеологических условий как в шахтах, так и на поверхности.

Эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности угольной промышленности и улучшение экологической ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.





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