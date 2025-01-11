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США теряют доверие инвесторов

1:03
Экономика

Дэвид Голдман, аналитик гонконгского издания Asia Times, заявил, что заморозка российских активов на Западе нанесла ущерб США.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Экономист пояснил, что блокировка российских активов в долларах и евро вынудила центральные банки Китая, Саудовской Аравии, Индии и Турции активно выводить средства из казначейских облигаций США и инвестировать их в золото. По расчетам Голдмана, именно это стало причиной роста доходности американских облигаций на 0,8%, что имеет значительные экономические последствия.

Напомним, что 19 декабря на саммите ЕС было принято решение продлить замораживание российских активов до тех пор, пока не будет выплачена компенсация за ущерб, причиненный Украине.

С 24 февраля 2022 года страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро активов российского Центробанка, как сообщает Nikkei.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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