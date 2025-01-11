Тюменская область заняла третье место по зарплатам на Урале

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Тюменской области наблюдается рост среднего уровня зарплат, который занимает третье место в Уральском федеральном округе.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

С этими данными ознакомился портал "Вслух.ру" на основе официальной статистики Росстата.

На данный момент рассчитаны среднемесячные номинальные начисленные зарплаты до октября 2024 года включительно. В текущем месяце средний заработок в Тюменской области составил 82 231 рубль, что на 14,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За десять месяцев 2024 года средняя зарплата тюменцев составила 80 287 рублей, что на 16,3% больше, чем за тот же период 2023 года.

Наиболее высокие доходы традиционно фиксируются в северных округах: по итогам января-октября средний заработок в ЯНАО составил 161 019 рублей, в ХМАО (Югре) — 119 125 рублей. В Свердловской области средняя зарплата составила 75 795 рублей, в Челябинской — 69 112 рублей, а в Курганской — 60 190 рублей.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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