Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миска для кошки: как избежать переедания питомца
Как обеспечить идеальное освещение для рассады: основные рекомендации
Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы
Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
5 простых правил, которые помогут сохранить молодость после 40
Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо
В США заблокировали самый популярный в мире сайт для взрослых
Спортсмены не могут уйти в порно: почему норвежцы запретили рекламу конфет с лыжником?

Кибермошенничество в цифрах — россияне потеряли до 300 млрд рублей

0:55
Экономика

Кибермошенники похитили у россиян сумму до 300 миллиардов рублей. 

Кибермошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кибермошенник

Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что делать точные прогнозы на наступивший год пока рано, так как многое будет зависеть от того, насколько эффективно государство и бизнес смогут координировать свои усилия в борьбе с мошенничеством.

Кузнецов добавил, что есть положительные тенденции, способствующие снижению объемов хищений, включая правительственный пакет мер по противодействию мошенничеству и планы по созданию национальной платформы для борьбы с фродом.

В настоящее время разрабатывается единая антифрод-платформа, которая поможет блокировать фишинговые сайты и мошеннические транзакции. Сбербанк выступает одним из инициаторов этой инициативы.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова Аудио 
Зонд Parker записал голос Солнца
Наука и техника
Зонд Parker записал голос Солнца Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Как обеспечить идеальное освещение для рассады: основные рекомендации
Кибермошенничество в цифрах — россияне потеряли до 300 млрд рублей
Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы
Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
5 простых правил, которые помогут сохранить молодость после 40
Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо
В США заблокировали самый популярный в мире сайт для взрослых
Спортсмены не могут уйти в порно: почему норвежцы запретили рекламу конфет с лыжником?
Как вырастить крепкую рассаду перца зимой: секреты успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.