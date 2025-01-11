Кибермошенничество в цифрах — россияне потеряли до 300 млрд рублей

Кибермошенники похитили у россиян сумму до 300 миллиардов рублей.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что делать точные прогнозы на наступивший год пока рано, так как многое будет зависеть от того, насколько эффективно государство и бизнес смогут координировать свои усилия в борьбе с мошенничеством.
Кузнецов добавил, что есть положительные тенденции, способствующие снижению объемов хищений, включая правительственный пакет мер по противодействию мошенничеству и планы по созданию национальной платформы для борьбы с фродом.
В настоящее время разрабатывается единая антифрод-платформа, которая поможет блокировать фишинговые сайты и мошеннические транзакции. Сбербанк выступает одним из инициаторов этой инициативы.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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