Сербия на пороге газового кризиса — Азербайджан не сможет выполнить обещания

Сербия получила информацию от Азербайджана о том, что из-за возникших проблем на месторождении Шах Дениз Баку не сможет поставлять газ в ранее оговоренных объемах.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на слова президента Сербии Александра Вучича.

В субботу в Белград прибыл заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма, который провел рабочую встречу с Вучичем. На встрече также присутствовали координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен и американский посол Кристофер Хилл.

Обсуждались американские санкции, наложенные на нефтяную индустрию Сербии. В ходе итоговой конференции сербский президент отметил, что "беда не приходит одна". Вучич добавил, что с этого момента Сербия будет значительно быстрее расходовать свои запасы. Он также напомнил, что ранее многим казалось, что его планы по накоплению газовых резервов были безумными, но теперь стало очевидно, что Сербия правильно поступила, инвестируя в их накопление в течение последних двух лет.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.