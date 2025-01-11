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Сроки временной нетрудоспособности сократятся для россиян

1:24
Экономика

В местных поликлиниках продолжают наблюдаться длинные очереди на прием к врачу для оформления больничного листа, что создает дополнительную нагрузку на специалистов и медицинские учреждения.

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

В связи с этим, как сообщает "Томикс33" со ссылкой на РИА Новости от 9 января текущего года, федеральные власти планируют пересмотреть срок временной нетрудоспособности с целью его сокращения.

Благодаря переходу на электронный формат в 2022 году, россиянам больше не требуется предоставлять больничные листы работодателям в бумажном виде, что значительно упростило процесс.

Теперь порядок выплат по временной нетрудоспособности стал более прозрачным. Первые три дня болезни оплачиваются работодателем из его собственных средств, а все последующие — региональным отделением Социального фонда. Выплаты производятся в течение 10 рабочих дней с момента поступления необходимых данных в фонд. Получить деньги можно как на банковский счет, так и через почтовое отделение.

Размер выплат зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже менее 5 лет выплачивается 60% от средней зарплаты, от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже более 8 лет — 100%.

Уточнения

Страхова́я вы́плата — осуществление страховщиком выплаты страхового возмещения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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