Сроки временной нетрудоспособности сократятся для россиян

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В местных поликлиниках продолжают наблюдаться длинные очереди на прием к врачу для оформления больничного листа, что создает дополнительную нагрузку на специалистов и медицинские учреждения.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на больничном

В связи с этим, как сообщает "Томикс33" со ссылкой на РИА Новости от 9 января текущего года, федеральные власти планируют пересмотреть срок временной нетрудоспособности с целью его сокращения.

Благодаря переходу на электронный формат в 2022 году, россиянам больше не требуется предоставлять больничные листы работодателям в бумажном виде, что значительно упростило процесс.

Теперь порядок выплат по временной нетрудоспособности стал более прозрачным. Первые три дня болезни оплачиваются работодателем из его собственных средств, а все последующие — региональным отделением Социального фонда. Выплаты производятся в течение 10 рабочих дней с момента поступления необходимых данных в фонд. Получить деньги можно как на банковский счет, так и через почтовое отделение.

Размер выплат зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже менее 5 лет выплачивается 60% от средней зарплаты, от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже более 8 лет — 100%.

Уточнения

Страхова́я вы́плата — осуществление страховщиком выплаты страхового возмещения.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.