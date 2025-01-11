Финансовая безопасность — почему стоит избегать наличных

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Экономика

Хранение наличных денег дома может привести к значительному обесцениванию средств.

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на финансового советника Юлию Кузнецову. По её словам, ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21% как минимум до середины 2026 года, поэтому незначительный процент по накопительному счету в банке будет лучше, чем отсутствие дохода.

"Хранить деньги дома не стоит — это приведет к сильному обесцениванию. Даже небольшой процент по накопительному счету в банке лучше, чем ничего", — отметила эксперт.

Она также добавила, что для снижения рисков можно рассмотреть возможность размещения средств на накопительном вкладе. Хотя такой вклад будет приносить меньше процентов, регулярные небольшие отчисления всё равно могут оказаться полезными.

Уточнения

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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