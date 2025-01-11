Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мониторинг активности: как фитнес-браслет помогает лучше понимать своё тело
Как приготовить воздушное и хрустящее безе без яиц
Секреты идеальной кухни: как выбрать гарнитур для ежедневного использования
Зеркала без льда: простой способ избежать обледенения
Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок
Финансовая безопасность — почему стоит избегать наличных
Ношение кепки каждый день: скрытая психология и культурные значения
Информация о высокой летальности от метапневмовируса опровергнута
Зимняя защита для комнатных растений: полив и опрыскивание

Экспорт палладия из России в США значительно снизился

1:11
Экономика

США сократили импорт палладия из России на 20% в первые 11 месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным американской таможни, объем импорта палладия упал до 861,9 миллиона долларов, что является наименьшим показателем с 2017 года. Впервые за шесть лет закупки палладия из России снизились ниже миллиарда долларов: в 2018 году они составляли 924,7 миллиона долларов.

Несмотря на снижение поставок, Россия по-прежнему занимает первое место среди стран-экспортеров палладия в США. На втором месте находится ЮАР с объемом экспорта в 807,2 миллиона долларов, за ней следуют Южная Корея с 92,9 миллиона долларов, Бельгия с 78,8 миллиона долларов и Италия с 34,5 миллиона долларов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Наука и техника
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана Аудио 
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Домашние животные
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Мониторинг активности: как фитнес-браслет помогает лучше понимать своё тело
Как приготовить воздушное и хрустящее безе без яиц
Секреты идеальной кухни: как выбрать гарнитур для ежедневного использования
Зеркала без льда: простой способ избежать обледенения
Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок
Финансовая безопасность — почему стоит избегать наличных
Ношение кепки каждый день: скрытая психология и культурные значения
Информация о высокой летальности от метапневмовируса опровергнута
Зимняя защита для комнатных растений: полив и опрыскивание
Ветеринарная аптечка для собак: обязательный набор для здоровья вашего питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.