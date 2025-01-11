Экспорт палладия из России в США значительно снизился

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

США сократили импорт палладия из России на 20% в первые 11 месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным американской таможни, объем импорта палладия упал до 861,9 миллиона долларов, что является наименьшим показателем с 2017 года. Впервые за шесть лет закупки палладия из России снизились ниже миллиарда долларов: в 2018 году они составляли 924,7 миллиона долларов.

Несмотря на снижение поставок, Россия по-прежнему занимает первое место среди стран-экспортеров палладия в США. На втором месте находится ЮАР с объемом экспорта в 807,2 миллиона долларов, за ней следуют Южная Корея с 92,9 миллиона долларов, Бельгия с 78,8 миллиона долларов и Италия с 34,5 миллиона долларов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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