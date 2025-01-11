Финансовый раритет — старинные монеты могут стоить целое состояние

В Венгрии монеты номиналом пятьдесят форинтов могут стоить от 30 до 40 тысяч форинтов (от 7 500 до 10 000 рублей).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свинья-копилка и монеты на столе

Такие монеты впервые появились в обращении в 1993 году. Хенч Джон, президент Ассоциации Эремгийто округа Сомоги, отметил, что цены на монеты определяются спросом и предложением, сообщает венгерское издание VG.

В отличном состоянии лучшая версия монеты может стоить около 30 тысяч форинтов, тогда как менее качественные экземпляры оцениваются в 2-5 тысяч форинтов.

Эксперт также указал на ошибки в дизайне монет. Обывателям известно, что монеты без звона могут быть более ценными, коллекционеры же предпочитают редкие и уникальные экземпляры.

Например, старая банкнота 2007 года, номиналом 200 форинтов, была продана на аукционе почти за миллион форинтов (более 250 000 рублей). Считается, что банкноты в 200 форинтов могут быть более редкими и стоить до 100 тысяч форинтов (более 25 000 рублей). Нумизмат Тот Чаба отметил, что возраст банкнот не всегда является показателем их реальной стоимости. Высокая цена на бумажные деньги объясняется их оборотом и идеальным внешним видом. Кроме того, чем ниже серийный номер банкноты, тем выше ее рыночная стоимость.

Уточнения

Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.



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