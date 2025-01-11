Депозиты остаются лидером среди инвестиционных инструментов для россиян

В 2025 году депозиты останутся наиболее востребованным инструментом для инвестиций среди россиян. Такой прогноз сделали эксперты, опрошенные РИА Новости.
Ожидается, что большинство граждан будет выбирать вклады с сроком от шести до двенадцати месяцев, так как именно на этих депозитах российские банки будут сохранять самые высокие ставки. Это обещает предоставить наибольшую доходность в этом сегменте рынка.
Кроме классических вкладов, россияне могут проявить интерес к накопительным счетам, облигациям с плавающей ставкой и фондам денежного рынка, отмечает специалист Центра макроэкономического анализа Россельхозбанка Максим Петроневич.
Также аналитики предрекли на 2025 года снижение объёма выдачи потребительских кредитов.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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