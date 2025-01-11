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Депозиты остаются лидером среди инвестиционных инструментов для россиян

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Экономика

В 2025 году депозиты останутся наиболее востребованным инструментом для инвестиций среди россиян. Такой прогноз сделали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Деньги
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Деньги

Ожидается, что большинство граждан будет выбирать вклады с сроком от шести до двенадцати месяцев, так как именно на этих депозитах российские банки будут сохранять самые высокие ставки. Это обещает предоставить наибольшую доходность в этом сегменте рынка.

Кроме классических вкладов, россияне могут проявить интерес к накопительным счетам, облигациям с плавающей ставкой и фондам денежного рынка, отмечает специалист Центра макроэкономического анализа Россельхозбанка Максим Петроневич.

Также аналитики предрекли на 2025 года снижение объёма выдачи потребительских кредитов. 

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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