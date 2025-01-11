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Рекордные цены на топливо! Вот как остановка транзита газа влияет на Европу

0:57
Экономика

Остановка транзита российского газа через Украину ставит Европейский Союз перед угрозой масштабного экономического кризиса.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Согласно данным РИА Новости, стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $500 за тысячу кубометров, а убытки оцениваются в сотни миллиардов долларов ежегодно.

Киев демонстрирует жесткую позицию, отказываясь от переговоров с ЕС. Это решение вызвало резкую критику, в том числе со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он охарактеризовал действия Владимира Зеленского как саботаж, который наносит значительный ущерб экономическим интересам как Словакии, так и всего Евросоюза.

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков добавил, что последствия этой ситуации выходят за рамки роста цен на топливо: высокие энергетические затраты могут спровоцировать новый промышленный спад в регионе.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Слова́кия — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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