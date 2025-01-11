Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

США сократили объёмы импорта российских металлов и руд в январе-ноябре 2024 года, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

В 2024 году американская сторона продолжала закупать у России черные металлы, алюминий, медь и руды, однако объемы поставок существенно снизились. Например, импорт черных металлов из РФ составил 12,6 миллиона долларов, что в 16 раз меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Сократились также поставки необработанного алюминия — объем закупок упал в 19 раз, до 2,3 миллиона долларов.

Уточнения

Мета́ллы (лат. metallum от др.-греч. μέταλλον — «шахта, рудник») — группа химических элементов, обладающих в виде простых веществ при нормальных условиях характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и характерный металлический блеск.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.