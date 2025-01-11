Соцфонд назвал максимальную сумму выплат по больничному в 2025 году

В 2025 году максимальная сумма выплаты по больничному листу в России составит 172 488,69 рубля за месяц. Соответствующую информацию предоставил Социальный фонд РФ 10 января.
Максимальный размер пособия за один день временной нетрудоспособности определён на уровне 5673,97 рубля. При расчёте выплат учитывается средний заработок за последние два года.
В случаях, когда зарплата сотрудника ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или его стаж составляет менее шести месяцев, расчёт дневного пособия проводится исходя из МРОТ. На 2025 год его величина составляет 22 440 рублей.
Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации
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