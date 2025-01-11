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Соцфонд назвал максимальную сумму выплат по больничному в 2025 году

1:19
Экономика

В 2025 году максимальная сумма выплаты по больничному листу в России составит 172 488,69 рубля за месяц. Соответствующую информацию предоставил Социальный фонд РФ 10 января.

Деньги Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги Российской Федерации

Максимальный размер пособия за один день временной нетрудоспособности определён на уровне 5673,97 рубля. При расчёте выплат учитывается средний заработок за последние два года.

Размер компенсации зависит от стажа работника

  1. Стаж более 8 лет позволяет получать 100% от среднего заработка, но не выше установленного максимума.
  2. При стаже от 5 до 8 лет пособие составит 80% от среднего заработка.
  3. Если стаж менее 5 лет, выплата будет равна 60% среднего заработка.

В случаях, когда зарплата сотрудника ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или его стаж составляет менее шести месяцев, расчёт дневного пособия проводится исходя из МРОТ. На 2025 год его величина составляет 22 440 рублей.

Уточнения

Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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