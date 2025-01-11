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Россия обогнала США по поставкам СПГ в Испанию

0:51
Экономика

Россия заняла второе место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию с января по ноябрь 2024 года, следует из отчёта испанской энергетической компании Enagás.

СНГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СНГ

За этот период Испания импортировала из России 72 360 ГВт*ч СПГ, что составило 21,3% от общего объёма закупок. Первое место в списке поставщиков занял Алжир, а третье — США.

Напомним, в 2024 году Запад значительно сократил закупки российского газа, и 1 января "Газпром" утратил возможность транзита топлива через территорию Украины. С того времени подача газа в Европу через украинский маршрут была прекращена.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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