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Россети Юг рассматривает выход из проекта базы отдыха Энергетик

0:52
Экономика

На ближайшем заседании совета директоров ПАО "Россети Юг" будет обсуждаться вопрос о выходе из состава акционеров АО "База отдыха "Энергетик", расположенной в поселке Шепси Туапсинского района. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

Ранее в повестку дня общего собрания акционеров базы отдыха был включен вопрос о ее ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. "Россети Юг" является единственным акционером данной базы, уставный капитал которой превышает 10 миллионов рублей, сообщает РБК.

Компания не уточнила причины своих планов по ликвидации актива.

Территория базы отдыха с парковой зоной занимает более 9 гектаров, а спальные корпуса находятся в 350 метрах от Черного моря.

Уточнения

Крупнейшим акционером ПАО «Россети» является Российская Федерация, через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % обыкновенных акций компании. Ценные бумаги ПАО «Россети» обращаются на Московской бирже.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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