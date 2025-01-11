Российские банки продолжают работать с США в рамках ядерных проектов

США продлили действие генеральной лицензии, позволяющей проводить финансовые операции с рядом российских банков в целях обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября 2025 года, как указано в документе, опубликованном американским министерством финансов.
Эта лицензия охватывает операции, связанные с проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. В перечень банков, на которые она распространяется, входят Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Открытие", а также Центральный банк России и другие финансовые учреждения, сообщает РИА Новости.
Однако лицензия имеет ограничения, исключающие операции, связанные с некоторыми конкретными проектами, такими как "Пакш-2", а также дебетовые операции для Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.
Проект в управленческой деятельности (соответствует англ. project от лат. projectus «брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд») — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.
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