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Российские банки продолжают работать с США в рамках ядерных проектов

1:01
Экономика

США продлили действие генеральной лицензии, позволяющей проводить финансовые операции с рядом российских банков в целях обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября 2025 года, как указано в документе, опубликованном американским министерством финансов.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Эта лицензия охватывает операции, связанные с проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. В перечень банков, на которые она распространяется, входят Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Открытие", а также Центральный банк России и другие финансовые учреждения, сообщает РИА Новости.

Однако лицензия имеет ограничения, исключающие операции, связанные с некоторыми конкретными проектами, такими как "Пакш-2", а также дебетовые операции для Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.

Уточнения

Проект в управленческой деятельности (соответствует англ. project от лат. projectus «брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд») — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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