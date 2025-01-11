Финансовая блокада — США ограничивают операции с Газпромнефтью и Сургутнефтегазом

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

США предписали завершить все финансовые операции с российскими компаниями "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз" до 27 февраля.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный Министерством финансов США.

В новой генеральной лицензии № 117, изданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), указано, что все транзакции, связанные с этими компаниями и необходимыми для сворачивания операций, должны быть завершены до 12:01 по восточному времени 27 февраля 2025 года.

Лицензия также распространяется на любые организации, в которых указанные компании имеют долю 50% и более.

Ранее сообщалось, что в США рассчитывают, что новые санкции негативно скажутся на курсе рубля и снизят доходы России.

Уточнения

Транза́кция (англ transaction) — группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными.



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