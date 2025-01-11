Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога в январе: как поддерживать себя в форме без лишних усилий
Как плавно адаптировать свой стиль к меняющимся сезонам?
Скандал в тайском Subway: сэндвичи за 3 000 батов стали вирусными
Пышные оладьи на кефире: кроме него, для оладушек нужны ещё всего два ингредиента
Юрий Лоза восторженно оценил фильм 2024 года про графа Монте-Кристо
Кошачий храп: признак болезни или просто особенности породы
Омская прокуратура обязала выделить средства на покупку лекарства за 66 миллионов рублей
Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров
Как защитить кузов зимой: мойка автомобиля с умом

Страховые компании под давлением после пожаров — в Лос-Анджелесе домовладельцы будут бороться за выплаты

1:11
Экономика

Калифорнийским домовладельцам, потерявшим всё из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе (США) на этой неделе, предстоит нелегкая борьба со своими страховыми компаниями, чтобы вернуть стоимость полисов страхования жилья — если им вообще повезло с страховкой.

пожар в Лос-Анджелесе
Фото: www.flickr.com by creosoteshadow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пожар в Лос-Анджелесе

С учетом того, что экономический ущерб от пожаров оценивается в 52–57 миллиардов долларов, защитники прав потребителей предупреждают, что домовладельцам придется потратить недели или даже месяцы на оформление документов, чтобы доказать свои потери, сообщает The Guardian.

Им также придется столкнуться с давлением со стороны страховых агентов и специалистов по ликвидации последствий катастроф, которые могут настаивать на быстром урегулировании за меньшую сумму, чем они на самом деле имеют право получить по своим полисам.

Тысячам домовладельцев, возможно, придется обратиться к экстренной государственной программе страхования. Однако участие в ней дорогостоящее и требует сложных процедур, при этом выплаты ограничены 3 миллионами долларов на домохозяйство — что значительно меньше стоимости многих роскошных домов.

Уточнения

Полис (фр. police, от итал. polizza — расписка, квитанция) — документ, удостоверяющий заключение договоров личного или имущественного страхования.

  •  
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Красота и стиль
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Омская прокуратура обязала выделить средства на покупку лекарства за 66 миллионов рублей
Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров
Как защитить кузов зимой: мойка автомобиля с умом
От матери к ребёнку — как генетика определяет уровень интеллекта
Новые горизонты Греции — Пиндская тропа ждёт своих первопроходцев
Какие напитки действительно помогают похудеть?
Страховые компании под давлением после пожаров — в Лос-Анджелесе домовладельцы будут бороться за выплаты
Вкусный торт Пломбир без выпечки — нежнейшая текстура благодаря яично-сметанному крему
Сын Олега Газманова пожаловался на вопиющий инцидент на своём концерте
Поможет ли масочный режим защититься от метапневмовируса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.