Страховые компании под давлением после пожаров — в Лос-Анджелесе домовладельцы будут бороться за выплаты

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Калифорнийским домовладельцам, потерявшим всё из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе (США) на этой неделе, предстоит нелегкая борьба со своими страховыми компаниями, чтобы вернуть стоимость полисов страхования жилья — если им вообще повезло с страховкой.

Фото: www.flickr.com by creosoteshadow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пожар в Лос-Анджелесе

С учетом того, что экономический ущерб от пожаров оценивается в 52–57 миллиардов долларов, защитники прав потребителей предупреждают, что домовладельцам придется потратить недели или даже месяцы на оформление документов, чтобы доказать свои потери, сообщает The Guardian.

Им также придется столкнуться с давлением со стороны страховых агентов и специалистов по ликвидации последствий катастроф, которые могут настаивать на быстром урегулировании за меньшую сумму, чем они на самом деле имеют право получить по своим полисам.

Тысячам домовладельцев, возможно, придется обратиться к экстренной государственной программе страхования. Однако участие в ней дорогостоящее и требует сложных процедур, при этом выплаты ограничены 3 миллионами долларов на домохозяйство — что значительно меньше стоимости многих роскошных домов.

Уточнения

Полис (фр. police, от итал. polizza — расписка, квитанция) — документ, удостоверяющий заключение договоров личного или имущественного страхования.



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