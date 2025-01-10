Мегасудебное разбирательство — кто понесёт убытки от простоя самолётов в России

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне прошлого года около 40 барристеров, адвокатов, имеющих право выступать в высших судах, в мантиях почти ежедневно собирались в неприметном здании недалеко от Верховного суда в Дублине (Ирландия).

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

На кону — самолеты стоимостью 2,5 млрд евро, "застрявшие" в России после начала СВО на Украине.

Адвокаты говорили о том, кто должен возмещать убытки — арендодатели самолетов или несколько страховых компаний, включая Lloyd's, AIG и Chubb, сообщает The Guardian.

Слушания будут продолжаться в течение нескольких месяцев, а судебные расходы для 180 адвокатов, участвующих в процессе и работающих за кулисами, могут достигнуть сотен миллионов евро.

Вместе с параллельным делом, рассматриваемым в Высоком суде Лондона, это одно из крупнейших и самых сложных коммерческих дел в истории. В центре разбирательства находятся иски крупнейших мировых лизингодателей к страховым компаниям, связанные с убытками от простоя около 400 самолетов в России.

Западные санкции заставили компании, предоставляющие самолеты в лизинг, расторгнуть контракты с российскими перевозчиками к 28 марта 2022 года, что привело к недоступности активов на сумму около 10 млрд долларов.

Россия столкнулась с требованиями вернуть "украденные" самолеты. В итоге Москва отказалась их выполнять, что стало причиной судебных исков со стороны арендодателей.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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