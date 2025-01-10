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С этого года владельцам грозят штрафы за неосвоенные дачные участки

1:14
Экономика

Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев предупреждает о важных изменениях. С марта текущего года в России вступает в силу новый закон, согласно которому владельцы земельных участков обязаны начать их использование в течение трех лет с момента получения прав собственности.

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Фото: unsplash.com by Olu Eletu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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В случае, если участок не будет освоен, владельцам грозят штрафы в размере 1-1,5% от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость земельного надела еще не установлена, штраф будет колебаться от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает "Ридус".

Как отмечает Маковеев, новый закон требует, чтобы на участке не было сорняков, зарослей и свалок мусора. Это особенно касается владельцев садоводческих участков.

В случае, если земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, владельцам необходимо не только построить дом, но и возвести хозяйственные постройки. Ранее сообщалось, что пустующие зимой дачи подвержены повреждениям крыши, промерзанию труб, нашествию грызунов и кражам.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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