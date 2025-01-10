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Просроченная задолженность по кредитным картам в России достигла 491 млрд рублей

1:25
Экономика

В ноябре просроченная задолженность по кредитным картам в России приблизилась к 500 миллиардам рублей.

Деньги закончились
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги закончились

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные аналитиков бюро кредитных историй "Скоринг бюро".

По расчетам, этот показатель вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 491 млрд руб., что является максимальным значением за последние несколько лет.

Количество кредитных карт с просрочкой платежей свыше 90 дней возросло до 7,65 млн штук, в то время как в октябре этот показатель составлял 7,5 млн.

На конец ноября в России насчитывалось 96 млн кредитных карт, а общая сумма задолженности по ним достигла 4,4 трлн руб. В октябре в стране было открыто 95,6 млн карт с общим объемом задолженности 4,3 трлн руб.

Согласно данным "Скоринг Бюро", в третьем квартале 2024 года Индекс кредитной сознательности россиян, рассчитываемый организацией, снизился до 1,51 пункта, что является наименьшим значением с середины 2020 года.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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