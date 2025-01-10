США ввели санкции против нефтеперерабатывающего завода NIS в Сербии

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов США наложило санкции на Naftna Industrija Srbije, единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии, находящийся под контролем "Газпрома".

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ НПЗ

Это решение является частью нового пакета масштабных мер против российских производителей энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

Президент Сербии Александр Вучич в прошлом месяце предостерег, что NIS может оказаться под санкциями, и призвал правительство подготовиться к возможным карательным мерам, которые могут негативно сказаться на экономике страны.

По словам Вучича, поглощение российской доли останется последним вариантом, чтобы сохранить баланс в отношениях Сербии с западными державами, Россией и Китаем.

Уточнения

Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.



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