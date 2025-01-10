Спрос на СПГ в Европе — как Азия использует выгоду от перепродаж

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Азиатские потребители начинают перепродажу части американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. При нынешних спотовых ценах им более выгодно использовать уголь и нефтепродукты, сообщает EADaily.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

Танкеры Grace Dahlia и Bushu Maru изменили курс с Азии на Европу: суда, которые ранее двигались на юг вдоль побережья Южной Америки, 8 января направились через Атлантический океан. Plan Bushu Maru — должен прибыть во французский Дюнкерк 22 января, а Grace Dahlia — в пролив Гибралтар 20 января.

7 января спотовые цены на газ в Европе составили 515 долларов за тысячу кубометров, в то время как в Северо-Восточной Азии рыночная стоимость достигала 504 долларов. После остановки транзита российского газа через Украину цены в ЕС подскочили до 540 долларов, но вскоре начали снижаться. 10 января цена в Европе составила 478 долларов, что на 11% ниже.

Из-за высоких цен местным потребителям выгодна перепродажа СПГ в Европу. Мягкая зимняя погода в Северной Азии снизила интерес к импорту, в то время как Европе нужен дополнительный СПГ для компенсации убытков от транзита российского газа через Украину.

При этом азиатские покупатели могут переключиться на более дешевые альтернативные источники. Цены на газ в Европе остаются высокими по сравнению с докризисными уровнями, когда средняя стоимость составляла 180 долларов за тысячу кубометров. В первые восемь дней нового года резкий рост отгрузок СПГ не наблюдался, среднесуточные поставки составили 312 миллионов кубометров, что на 18 миллионов кубометров ниже показателей декабря.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.





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