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Как можно улучшить систему алиментов — мнение эксперта

1:43
Экономика

Депутат Виталий Милонов отметил, что многие дети получают алименты, размеры которых в значительной степени несправедливы.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Павел Пожигайло, первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ, в интервью с NewsInfo.Ru обсудил проблемы, существующие в системе алиментных выплат, представил предложения по ее усовершенствованию и возможные методы мотивации для плательщиков алиментов. Пожигайло акцентировал, что недоверие к тому, как расходуются алименты, является одной из основных причин, по которой некоторые уклоняются от их уплаты.

Эксперт предложил внедрить специальные "маркированные" карты, которые позволят использовать алименты исключительно на нужды ребенка.

Он также выступил за установление минимального размера алиментов с учетом дохода плательщика и количества детей в его новой семье, а также создать "корзину" расходов на ребенка, которая будет включать затраты на питание, одежду, образование и медицинское обслуживание.

Министерство труда могло бы рассчитать среднюю сумму, необходимую для обеспечения ребенка, и корректировать ее в зависимости от доходов отца.

Пожигайло предложил частичное снижение налога на доходы физических лиц для тех, кто регулярно выплачивает алименты. Это призвано мотивировать плательщиков из среднего класса увеличивать свои доходы и развивать бизнес.

Эксперт отметил важность учета интересов всех сторон: ребенка, плательщика и государства. Именно гибкий подход позволит справедливо распределить алиментные обязательства.

Уточнения

Алиме́нты — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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