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Новые вызовы для индустрии моды — ЕС вводит запрет на хлопок с 2030 года

0:55
Экономика

Евросоюз намерен ввести запрет на производство и продажу хлопка с 2030 года, сообщает EADaily.

Манекены
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Манекены

Хлопок на протяжении многих десятилетий оставался основным сырьем для текстильной промышленности. Благодаря своей универсальности он широко используется в большинстве гардеробов. 

Однако хлопковые волокна являются хрупкими и плохо поддаются вторичной переработке, что противоречит принципам "зеленой революции" в Европе.

В связи с новыми требованиями крупные текстильные компании уже начинают подготовку, одновременно ведя поиск альтернативных материалов. Это создает определенные проблемы для небольших брендов, которые сталкиваются с трудностями в адаптации. Им, возможно, придется инвестировать в новые технологии или изменять свои цепочки поставок, что может сказаться на себестоимости их продукции.

Уточнения

Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешевое из распространённых растительных волокон.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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