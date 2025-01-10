Новые вызовы для индустрии моды — ЕС вводит запрет на хлопок с 2030 года

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз намерен ввести запрет на производство и продажу хлопка с 2030 года, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Манекены

Хлопок на протяжении многих десятилетий оставался основным сырьем для текстильной промышленности. Благодаря своей универсальности он широко используется в большинстве гардеробов.

Однако хлопковые волокна являются хрупкими и плохо поддаются вторичной переработке, что противоречит принципам "зеленой революции" в Европе.

В связи с новыми требованиями крупные текстильные компании уже начинают подготовку, одновременно ведя поиск альтернативных материалов. Это создает определенные проблемы для небольших брендов, которые сталкиваются с трудностями в адаптации. Им, возможно, придется инвестировать в новые технологии или изменять свои цепочки поставок, что может сказаться на себестоимости их продукции.

Уточнения

Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешевое из распространённых растительных волокон.





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