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Индексация пенсий — что ждать пенсионерам в феврале 2025 года

1:35
Экономика

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 1 февраля пенсии увеличатся для большинства пенсионеров.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом передает "Российская газета". Эксперт уточнил, что в феврале пройдет дополнительная индексация пенсий с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Процент индексации станет известен к середине января, когда Росстат обнародует данные по индексу потребительских цен на товары и услуги за 2024 год. 

Таким образом, в феврале пенсионеры получат как новую индексацию, так и доплату за январь: это дополнительный платеж, равный разнице между суммой январской пенсии с учетом коэффициента индексации на базе индекса потребительских цен за 2024 год и уже выплаченной январской пенсией с учётом индексации на 7,3%.

По словам эксперта, граждане, которым исполнилось 80 лет в январе, получат в феврале фиксированную надбавку к пенсии в двойном размере. Размер этой выплаты будет равен двойной величине суммы по итогам проведенной дополнительной индексации с учётом индекса потребительских цен за январь.

Также с 1 февраля увеличатся размеры доплат к пенсиям работников угольной промышленности, и каждая выплата будет пересчитана индивидуально для получателей, повысятся доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Уточнения

Доплата - надбавка к пенсии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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