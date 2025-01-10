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Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания

1:53
Экономика

У американцев существует практика закупать продукты сразу на несколько недель, и у них нет привычки "зайти за хлебом". Они предпочитают покупать нарезанный хлеб в больших упаковках и хранят его в холодильнике.

продуктовый магазин
Фото: flickr.com by lyzadanger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
продуктовый магазин

Многие американцы не слишком увлечены приготовлением пищи, поэтому в магазинах представлен широкий ассортимент консервов и фаст-фуда. Даже суп американцы часто употребляют в консервированном виде. Супермаркеты предлагают огромное количество полуфабрикатов, хлопьев и чипсов.

У покупателей складывается мнение, что покупка товара в большой упаковке более выгодна. Это особенно актуально для семей с большим числом членов. Американцы считают нормой покупать продукты питания в гигантских тарах и упаковках: мороженое в 2-литровых банках, соки в 4-литровых тарах, кетчуп весом в 1,8 кг, пицца более 1 кг и т.д..

К тому же у американцев больше пространства для хранения продуктов, так как около 75% жилья составляет индивидуальное жилое строительство. Логично, что в таких домах больше мест для хранения продуктов.

Потребление товаров является ярким отражением общества, передает французское издание RTL. Гипермаркеты — это отличный способ познакомиться и понять культуру страны. Американцы более открыты к определенным продуктам, и в их рацион нередко входят жирные и сладкие блюда, такие как пицца, мороженое, газированные напитки и фруктовые соки. Неудивительно, что ожирение распространено в США и является серьезной проблемой здравоохранения. Сегодня по статистике 68% жителей США страдают от избыточного веса

Уточнения

Та́ра — ёмкость для хранения и транспортирования продукции.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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