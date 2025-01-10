Россия обошла Катар — её СПГ занял второе место в Европе

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно источникам, в прошлом году Европа приобрела рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на усилия Евросоюза по отказу от ископаемого топлива.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

По данным аналитиков компании Rystad Energy, в 2024 году в европейских портах было зарегистрировано 17,8 миллиона тонн сжиженного российского газа, что на более чем 2 миллиона тонн превышает объемы предыдущего года, сообщает The Guardian.

Ян-Эрик Фенрих, аналитик в Rystad Energy, отметил, что поставки СПГ не только увеличиваются, но и достигли рекордных значений.

С начала специальной военной операции на Украине Европа уменьшила объёмы импорта российского трубопроводного газа, но при этом всё чаще закупает СПГ из разных стран, включая Россию.

В прошлом году Россия обогнала Катар и стала вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США.

"Причина роста объёмов поставок довольно очевидна, — заявил Вайбхав Рагхунандан, аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха. — Российский СПГ предлагается по более низким ценам по сравнению с другими поставщиками. Поскольку на этот товар не наложены санкции, компании стремятся действовать в своих интересах и увеличивают закупки газа у самого дешёвого источника".

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

