Россия обошла Катар — её СПГ занял второе место в Европе

Согласно источникам, в прошлом году Европа приобрела рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на усилия Евросоюза по отказу от ископаемого топлива.
По данным аналитиков компании Rystad Energy, в 2024 году в европейских портах было зарегистрировано 17,8 миллиона тонн сжиженного российского газа, что на более чем 2 миллиона тонн превышает объемы предыдущего года, сообщает The Guardian.
Ян-Эрик Фенрих, аналитик в Rystad Energy, отметил, что поставки СПГ не только увеличиваются, но и достигли рекордных значений.
С начала специальной военной операции на Украине Европа уменьшила объёмы импорта российского трубопроводного газа, но при этом всё чаще закупает СПГ из разных стран, включая Россию.
В прошлом году Россия обогнала Катар и стала вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США.
"Причина роста объёмов поставок довольно очевидна, — заявил Вайбхав Рагхунандан, аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха. — Российский СПГ предлагается по более низким ценам по сравнению с другими поставщиками. Поскольку на этот товар не наложены санкции, компании стремятся действовать в своих интересах и увеличивают закупки газа у самого дешёвого источника".
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
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