Группа Свеза укрепляет позиции в отрасли — покупка двух предприятий в Ленинградской области

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа компаний "Свеза" объявила о покупке двух крупных промышленных объектов в Ленинградской области — ООО "ММПОФ ПЭКЭДЖИНГ" и ООО "ММПОФ РОТОГРАВЮР".

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Эта сделка подчеркивает стремление компании укрепить свои позиции в производстве бумаги и картона. Первое из приобретенных предприятий занимается производством картонной упаковки для пищевой отрасли и товаров личной гигиены, тогда как второе сосредоточено на изготовлении упаковки для табачной продукции, сообщают "Ведомости".

Оба предприятия имеют современные производственные мощности и оборудование, а также располагают устойчивыми клиентскими базами и высококвалифицированными командами. Их приобретение поможет повысить эффективность всей лесопромышленной отрасли России за счет внедрения лучших практик и оптимизации логистических процессов.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





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