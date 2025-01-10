Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблема с плесенью? Вот как правильно ее уничтожить
Созданы новые соединения, способные бороться с раком
Продукты, которые кажутся полезными, но могут навредить вашему здоровью
Взаимопомощь на дороге: язык жестов водителей
Эксперт рассказала, какие туры на лето можно сейчас бронировать со скидкой
Спиртовые тоники: нужна ли вам эта часть ежедневного ухода
Эксперты спрогнозировали рост цен на отдых в Сочи
Туристический налог ввели в ряде районов Ленобласти: где и кому придется платить
В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума

Группа Свеза укрепляет позиции в отрасли — покупка двух предприятий в Ленинградской области

0:55
Экономика

Группа компаний "Свеза" объявила о покупке двух крупных промышленных объектов в Ленинградской области — ООО "ММПОФ ПЭКЭДЖИНГ" и ООО "ММПОФ РОТОГРАВЮР".

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Эта сделка подчеркивает стремление компании укрепить свои позиции в производстве бумаги и картона. Первое из приобретенных предприятий занимается производством картонной упаковки для пищевой отрасли и товаров личной гигиены, тогда как второе сосредоточено на изготовлении упаковки для табачной продукции, сообщают "Ведомости".

Оба предприятия имеют современные производственные мощности и оборудование, а также располагают устойчивыми клиентскими базами и высококвалифицированными командами. Их приобретение поможет повысить эффективность всей лесопромышленной отрасли России за счет внедрения лучших практик и оптимизации логистических процессов.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Проверка АКБ: как понять, что батарея прослужит ещё зиму
Авто
Проверка АКБ: как понять, что батарея прослужит ещё зиму Аудио 
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Наука и техника
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Последние материалы
В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума
Дама с камелиями: откройте сердце для любви
Гардения: королева ароматов в вашем доме
Начните утро правильно: 7 простых ритуалов для молодости
Моргенштерн* вышел на связь в неадекватном состоянии и рассказал о таракашках в своей голове
Новый премиальный кроссовер от BYD: что скрывается за названием Denza B5?
Тайны дубовых галлов: как 8-летний мальчик изменил науку о муравьях
Самая высокая гора Солнечной системы: факты, которые вас удивят
Как заморозить сыр, чтобы он не потерял вкуса
Простые шаги, чтобы кошка захотела жить с вами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.