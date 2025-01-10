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Угольный терминал Восточного порта просит поддержки

Экономика

Руководство порта Восточный в Находке обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в обеспечении крупнейшего угольного терминала страны, который в настоящее время испытывает серьезные проблемы с загрузкой.

Находкинский торговый порт
Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Находкинский торговый порт

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на декабрьское обращение управляющего директора АО "Восточный порт" Вадима Байбака.

В письме указано, что компания инвестировала средства в модернизацию и расширение терминала, следуя утверждённым государственным стратегиям развития отрасли и железнодорожного транспорта. Однако, несмотря на вложения, мощности терминала остаются невостребованными, что ставит под угрозу планы по развитию социальной инфраструктуры.

Для улучшения ситуации загрузка терминала должна составить не менее 35 миллионов тонн угля в год, что на 40 процентов превышает уровень 2024 года. Достичь этих целей мешает дефицит пропускной способности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). Российские железные дороги (РЖД) не способны удовлетворить все запросы грузоотправителей.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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