Украина столкнулась с рекордным госдолгом

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце 2024 года государственный долг Украины достиг 165,1 миллиарда долларов, что составляет 92% от ВВП.

Фото: flickr.com by Схакиров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

В ноябре прошлого года долг увеличился на 2,8%, а Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует его дальнейший рост до 106% ВВП в 2025 году.

Согласно данным украинского издания Forbes, к концу года государственный долг Украины составил около семи триллионов гривен, что эквивалентно 165,1 миллиардам долларов или 92% от валового внутреннего продукта страны.

Как сообщали "Украинские новости", ссылаясь на Министерство финансов Украины, в конце декабря стало известно, что в ноябре долг страны вырос на 2,8% до рекордного уровня в 159,74 миллиарда долларов.

МВФ 23 октября опубликовал отчет, в котором предсказывает значительный рост государственного долга Украины: до 95,6% ВВП в 2024 году и более 106% ВВП в 2025 году.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



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