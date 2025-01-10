Украина столкнулась с рекордным госдолгом

В конце 2024 года государственный долг Украины достиг 165,1 миллиарда долларов, что составляет 92% от ВВП.
В ноябре прошлого года долг увеличился на 2,8%, а Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует его дальнейший рост до 106% ВВП в 2025 году.
Согласно данным украинского издания Forbes, к концу года государственный долг Украины составил около семи триллионов гривен, что эквивалентно 165,1 миллиардам долларов или 92% от валового внутреннего продукта страны.
Как сообщали "Украинские новости", ссылаясь на Министерство финансов Украины, в конце декабря стало известно, что в ноябре долг страны вырос на 2,8% до рекордного уровня в 159,74 миллиарда долларов.
МВФ 23 октября опубликовал отчет, в котором предсказывает значительный рост государственного долга Украины: до 95,6% ВВП в 2024 году и более 106% ВВП в 2025 году.
Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.
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