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Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением

Экономика

Молдавская ГРЭС перешла на альтернативное топливо из-за нехватки газа.

Приднестровье
Фото: commons.wikimedia.org by NAC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Приднестровье

Запасы угля рассчитаны на 50 дней, но расходуются быстрее, чем ожидалось, из-за увеличенного потребления. Ранее ГРЭС обеспечивала электроэнергией большую часть Молдавии, но теперь обслуживает только Приднестровье.

Ситуацию прокомментировал для Newsinfo.ru первый заместитель главы думского комитета по энергетике Игорь Ананских. Он считает, что молдавским руководителям необходимо договориться о поставках газа в Приднестровье. Но Приднестровье, по словам Ананских, никак не связано с долгами "Молдовагаза".

Известно также, что руководство ГРЭС просит помощь с углем, однако этот вопрос требует согласования. Проблема сложная и может занять несколько недель для её решения.

Правительство ПМР объявило о новом графике веерных отключений. С 10 января электричество будут отключать на пять часов подряд в дневное время. Регион разделен на участки, отключения происходят веерным образом.

Уточнения

Конденсационная электростанция (КЭС) — тепловая электростанция, производящая преимущественно электрическую энергию. Исторически в СССР КЭС, включённые в единую энергосистему СССР, получили наименование «ГРЭС» — государственная районная электростанция. Название происходит от государственной принадлежности и от использования местного энергоресурса (торф, бурый уголь и т.д.).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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