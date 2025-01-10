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Массовый вывод Ethereum из стейкинга обвалил криптовалютный рынок

2:45
Экономика

Массовый вывод Ethereum из стейкинга — более 500 тысяч ETH за последний месяц — оказал негативное влияние на динамику криптовалют.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Об этом 9 января "Известиям" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт связал снижение курса биткоина в начале января 2025 года с положительными показателями занятости в США, что усилило ожидания более строгой монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Высказывания главы ФРС Джерома Пауэлла о вероятном сокращении числа снижений процентных ставок в первом квартале 2025 года также негативно повлияли на рисковые активы, включая криптовалюты. Дополнительное давление на рынок оказали увольнение председателя CFTC Ростина Бенама, выступавшего за жесткое регулирование криптовалют, и отставка вице-президента ФРС Майкла Барра.

"На настроения участников рынка повлияло массовое снятие Ethereum из стейкинга — более 500 тысяч ETH за месяц. Компания WisdomTree перевела более 11 тысяч ETH на Coinbase за несколько минут до падения цен, что также могло повлиять на рынок. Эти события привели к ликвидации маржинальных длинных позиций на сумму около $1 млрд. Падение биткоина создало эффект домино, затронув весь криптовалютный рынок", — отметил Антонов.

По словам аналитика, на фоне коррекционного движения и неопределенности относительно процентных ставок ФРС США, курс пары BTC/USDT может снизиться ниже $90,5 тыс. с возможной целью в $88 тыс. Из-за низкой ликвидности крипторынка и осторожности инвесторов снижение до $85 тыс. также остается возможным.

Текущая стоимость биткоина составляет $95 тыс. Если цена удержится выше $93 тыс. и не опустится ниже $90 тыс. до 25 января, это может стать сигналом для нового роста. Ключевым уровнем сопротивления является отметка $97 500.

Антонов добавил, что компании MicroStrategy и BlackRock продолжают скупать биткоин на падении, уменьшая его предложение на рынке. Они владеют более 1 млн BTC общей стоимостью почти $100 млрд. После халвинга 2024 года аналитик прогнозирует, что биткоин может достичь $160 тыс. к октябрю-ноябрю 2025 года.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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